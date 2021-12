Kerstboodschap JFVD schiet in verkeerde keelgat bij Hiddema

"Dit wordt er met de haren bijgesleept", zegt Hiddema. "Het is een heel zalvend bericht. Fijne kerst, fijn joelfeest, we moeten samen lief voor elkaar zijn. Het is hypocriete bullshit. Dit is een provocatie."

Baudet

Hiddema zegt dat hij ook 'in de hoogste regionen' van zijn partij heeft laten weten dat hij niet gediend is van de verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog van zijn partij. Zo brengt FVD-leider Thierry Baudet de coronamaatregelen geregeld in verband met de Jodenvervolging in de jaren dertig en veertig.