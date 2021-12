GGD waarschuwt voor nepbericht booster voor onderwijspersoneel

"In verschillende GGD-regio's zien wij onderwijspersoneel op priklocaties verschijnen met een afspraak op basis van een fake bericht. De GGD'en kunnen deze mensen niet helpen", zegt een woordvoerder.

Het gaat om de regio's Utrecht en Drenthe. "We sluiten niet uit dat het om meer regio's gaat." Wie achter de nepberichten zit, weet de GGD nog niet. "We proberen te achterhalen wie de afzender is, maar dat is nog best lastig. Voor nu zijn we vooral bezig om mensen te informeren dat het onderwijspersoneel geen voorrang heeft."

Het is vandaag ook flink druk bij de priklocaties, zo zie je in onderstaande video: