Koning: 'Blijven zoeken naar wat we met elkaar delen'

Hij bedankte de artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers voor hun krachtsinspanning de afgelopen tijd. "Zij die maar doorgaan en doorgaan voor onze gezondheid." Tegelijkertijd sprak de koning zijn bezorgdheid uit over de spanningen in de samenleving. "Een jonge agent vertelde me hoe hij zich ontfermde over een slachtoffer en met stenen werd bekogeld."

'Welke inbreng leveren we?'

Aan het einde van de toespraak stond de koning stil bij de behoefte om gehoord te worden. "Kijk naar me. Luister naar me. Verplaats je in mijn situatie. Laat me erbij horen. Laat me een bijdrage leveren! Misschien ligt in de verbinding de kiem voor een gezamenlijk verhaal." Dat is belangrijk, benadrukt de koning om mee te helpen aan de oplossing van problemen die ons allemaal raken, zoals de coronapandemie. "Maar ook de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden."

De koning deed een beroep op iedereen. "Wij maken de geschiedenis. Welk verhaal zal men later over ons vertellen? Welke inbreng leveren wij? De invloed van ons is groter dan we vaak denken.

