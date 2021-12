Eerste sneeuw gevallen: gaan we toch een witte kerst tegemoet?

In tegenstelling tot het zuiden komt in het midden en noorden van het land regelmatig de zon tevoorschijn. Alleen, het is er wel kouder. "De temperatuur ligt daar tussen de -2 graden in het noordoosten en rond het vriespunt in het midden van het land. Het is daarmee de koudste eerste kerstdag sinds 2010." Door de wind ligt de gevoelstemperatuur nog een stuk lager: tussen -5 en -10 graden.

Gladheid

In het hele land is er kans op gladheid. "In het noorden en midden van het land kan het door bevriezing van natte weggedeelten plaatselijk glad zijn. In het zuiden valt hier en daar (natte) sneeuw, die mogelijk voor lokale gladheid kan zorgen", waarschuwt het KNMI.

Het blijft eigenlijk het hele weekend glad in ons land. Het KNMI heeft vandaag voor het hele land code geel afgegeven. Ook morgen geldt in het hele land code geel vanwege de kans op ijzel.

Dat heeft te maken met de temperatuur die komende nacht weer flink daalt. "In het noorden kan het -9 graden worden. Daarbij komt er morgen een regengebied onze kant op. Hierdoor kan het verraderlijk glad worden door ijzel. Daarbij vriest neerslag vrijwel gelijk vast als die op de grond komt."