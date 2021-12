Politiebond roept op tot actie in Ter Apel: 'Druk is veel te hoog'

Het ACP over Ter Apel: "Dit is anno 2022 een van de taken die door de chronische onderbezetting bij de Nationale Politie een landelijke uitputtingsslag zijn geworden, die dagelijks een enorme wissel trekt op de loyaliteit en het uithoudingsvermogen van veel collega’s door het hele land."

Cao-onderhandelingen

Het doel van de acties is om de druk op de ketel te houden bij de onderhandelingen over de nieuwe politie-cao. De onderhandelingen lopen sinds november en de ACP hoopt met deze acties 'verder uitstel van de onderhandelingen in 2022 tot een minimum beperken'.