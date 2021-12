2022 wordt het klimaatjaar van de waarheid: 'We moeten het nu laten zien'

Landen als China en India dus, die moeten we in 2022 overtuigen dat verduurzaming de enige manier is om een mooie toekomst van kinderen en kleinkinderen te garanderen. Want het klimaatprobleem aanpakken kan alleen met alle landen tegelijk en met veel verschillende soorten activiteiten. Ook in rijke landen als de VS en in de EU, en ook in landen als Indonesië en snelgroeiende economieën in Afrika. Er is geen 'silver bullet', zoals Van Aalst het zegt.

In China en India zit inmiddels al een beetje schot in de zaak. "Die landen hebben al stappen gezet. China heef als doel om in 2060 CO2-neutraal te zijn. In Glasgow heeft India dat doel nu voor 2070 gesteld. Dat was voor het eerst, die stip op de horizon is belangrijk."

Ambitie tonen werkt aanstekelijk

Maar het is niet alleen maar hosanna. China en India lieten in de blessuretijd van de klimaattop nog de tekst aanpassen van de ambitie op het gebied van kolencentrales. In plaats van het 'afschaffen' van steenkool werd er uiteindelijk getekend voor 'afschaling'. Een bittere pil voor vele aanwezigen.