Duitse man (39) overleden op A58 nadat hij hond wilde redden

"Zij worden allemaal geholpen en krijgen slachtofferhulp aangeboden. Net als de automobilisten die het ongeluk hebben meegemaakt. Het is natuurlijk heel erg wat er is gebeurd en wat zij hebben gezien", laat een woordvoerder weten.

Hond niet gevonden

Gisteravond is er door de politie nog gezocht naar de hond van de man, maar die is niet meer gevonden. "We hebben helaas ook nog geen omschrijving van de hond, maar we blijven naar het dier uitkijken."