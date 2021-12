Zorgen om spermabank die regels omzeilt: donoren kunnen te veel kinderen krijgen

De commerciële, internationaal georiënteerde Deense spermabank maakt ook gebruik van anonieme donoren, stellen de stichtingen Stichting Donorkind en Fiom in de NPO Radio1-podcast Het Onderzoeksbureau. Dat is sinds 2004 in Nederland niet meer toegestaan. Nederlandse paren met een kinderwens kunnen bij deze bank gebruik maken van anonieme donoren uit andere landen.

'In sommige landen geen limiet'

Ook probeert de spermabank volgens de stichtingen potentiële donoren te 'verleiden' om vaak te doneren: ze krijgen 40 euro per donatie, met een maximum van 560 euro per maand. De ESB hanteert een bovengrens van 25 nakomelingen per donor.