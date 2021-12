Rutte over langste formatie ooit: 'Koning erbij had geholpen'

Gevraagd naar hoe het komt dat het vertrouwen van burgers in het coronabeleid is gekelderd, stelt Rutte vast dat mensen genoeg hebben van leven met alle beperkingen, maar dat dat ook een te gemakkelijke verklaring is.

'Te veel nadruk op eigen verantwoordelijkheid'

"Ik heb fouten gemaakt, in de communicatie", bekent hij. "Ik heb in het begin te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en te weinig op de verplichte maatregelen. Het tweede is dat het me niet gelukt is om in voldoende mate mensen te overtuigen van de basismaatregelen."