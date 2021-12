Kerststress in lockdown: wordt mijn pakketje nog op tijd bezorgd?

Al sinds half november, in aanloop naar sinterklaas en Black Friday, heeft PostNL de capaciteit van de pakketbezorging flink opgeschaald. Op een normale dag bezorgt PostNL zo’n 1,1 miljoen pakketten per dag. Inmiddels zijn het er dagelijks 2 miljoen.

'Stinkende best'

"We draaien op volle sterkte", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen RTL Nieuws. "Maar we zien vanwege de feestdagen maar vooral ook door de lockdown een enorme stijging in het aantal bestellingen. Ook in de magazijnen van de webwinkels is het enorm druk, dus er zijn verschillende schakels in de keten waar je van afhankelijk bent."

Dus of je pakketje op tijd binnen is? "Het is lastig te voorspellen. Ik kan geen keiharde garantie geven dat het lukt. Maar ik kan wel de garantie geven dat wij onze stinkende best doen om zoveel mogelijk pakketjes op tijd te bezorgen."