De straat waar Peter R. werd vermoord: van plaats delict naar bloemenzee

Ook Andy (50) herinnert zich de dag van de aanslag nog goed. Hij was aan het werk in zijn Italiaanse restaurant in de Lange Leidsedwarsstraat, toen hij de schoten hoorde.

"Ik herkende het geluid meteen en ben naar buiten gerend. Bij het tweede schot zag ik iemand neervallen. Ik herkende hem van ver, hij liep hier regelmatig. Terwijl ik er naartoe rende, heb ik de politie gebeld en gezegd dat het om Peter R. de Vries ging. Ik kreeg honderden vragen, maar ik bleef roepen: het is Peter R. de Vries. Ik liep langs een vrouw die in tranen uitbarstte toen ze mij dat hoorde zeggen. Het was heel heftig om hem daar zo te zien liggen. Ik ben erbij gebleven tot de politie er was."

'Nederland was één'

In de uren en dagen na de aanslag praatte iedereen in de straat over de aanslag. "Ook met de buren en andere ondernemers was het iedere dag onderwerp van gesprek. Ik heb er heel veel over gepraat, dat heeft misschien ook geholpen bij de verwerking. Ik heb wel vaker dingen zien gebeuren hier in de buurt, maar dit vergeet je niet zomaar."

Ook Andy zag hoe de straat in een bedevaartsoord veranderde. Duizenden mensen kwamen hun medeleven betuigen. "Het was prachtig om te zien. Alle huidskleuren en alle leeftijden, iedereen kwam langs. Je mocht 'm of je mocht 'm niet, maar op dat moment was Nederland één. Hij heeft echt iets goeds gedaan."