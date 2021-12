All you need is love tijdens lockdown: 'Juist nu is het belangrijker dan ooit'

Grootouders die hun kleinkind uit Australië nog nooit in hun armen hebben kunnen houden, een vader uit Nicaragua die zijn kind al tweeënhalf jaar niet gezien heeft vanwege de pandemie. De redactie van All you need is love heeft ook dit jaar alles uit de kast getrokken om mensen met hun geliefden te herenigen.

Alles op alles

"Elk jaar denken we; dit is de mooiste uitzending. En dat denk ik nu dus weer", zegt eindredacteur Linda van den Dikkenberg. "Maar het is ook echt de mooiste." Zelfs tijdens een pandemie? "Zelfs in een lockdown lukt het ons om mensen weer bij elkaar te brengen. En dat is dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit."

En waar All you need is love altijd al alles op alles zet om geliefden naar Nederland te halen, moesten ze daar nu nog een schepje bovenop doen. "Wij weten welke wegen we moeten bewandelen om mensen hier naartoe te krijgen", zegt Van den Dikkenberg. "We weten aan welke voorwaarden mensen moeten voldoen voor een visum en kunnen daarbij helpen. En soms is het ook een geldkwestie."