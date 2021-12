Ruim vier ton voor een woning: wéér stijgen de prijzen met recordsnelheid

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn niet meegerekend.

Afgelopen decennia

Het bureau houdt de gegevens over huizenprijzen maandelijks bij sinds 1995. Voor een vergelijking die verder teruggaat in de tijd zijn we aangewezen op oude cijfers die alleen per kwartaal zijn geregistreerd. De laatste keer dat er in een kwartaal sprake was van een hogere prijsstijging dan afgelopen maand, was in 1977.