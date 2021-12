Veel kinderen krijgen elektrische step cadeau, maar ermee spelen is verboden

Wat zijn de regels?

Voor lichte elektrische voertuigen, waar e-steps onder vallen, is geen Europese wetgeving. Dit betekent dat je als land zelf bepaalt of e-steps de weg op mogen of niet. Zo is het in België toegestaan om met zo'n stepje te rijden op de openbare weg en is er geen leeftijdsrestrictie aan verbonden.

In Nederland ligt dat anders. Hier werkt de RDW samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid aan een 'nationaal toelatingskader' voor dit type voertuigen. De technische eisen, de afgifte van de goedkeuring en het toezicht hierop wordt geregeld binnen dit kader. Van de e-stepjes die nu veel verkocht worden in onder meer speelgoedwinkels, is geen enkele step goedgekeurd.