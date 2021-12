Jongeren slechter in lezen door chatten: 'Doen het te vluchtig'

Het digitale tijdperk roept oppervlakkigheid op, waarschuwt Luyten. "In landen waar chatten steeds meer is toegenomen, zie je dat de leesprestaties achteruitgaan. In Japan en Indonesië was de toename van chatten het grootst en de daling in leesvaardigheid het sterkst."

Leesmotivatie

De toename van online chatten is niet de enige verklaring, zegt Joyce Gubbels. Zij is senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en evalueert onderwijssystemen wereldwijd. "Het gaat altijd om een combinatie van factoren. Zo zien we dat jongeren steeds minder gemotiveerd zijn om te lezen; hun leesmotivatie is tussen 2009 en 2018 achteruitgegaan."