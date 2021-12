Gouverneur Antwerpen vraagt Nederlanders om weg te blijven

Sinds winkeliers en horecabazen in Nederland de deuren hebben moeten sluiten, trekken veel Nederlanders de grens over. In België kunnen ze nog wel shoppen en naar de kroeg. Maar 'dat laten gebeuren is de kortste weg naar een sluiting van de horeca' ook hier, zegt gouverneur Cathy Berx tegen de krant De Standaard. "En dat wil niemand."

Dit deden Nederlanders massaal kerstinkopen in Antwerpen, is te zien op onderstaande beelden: