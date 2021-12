Werkt de zelftest nog wel met de omikronvariant?

Die vraag beantwoorden we in coronavraag nummer 267. Het is belangrijk dat ze werken, want het advies is om ze te gebruiken als je bij mensen op bezoek gaat. "Ook als u volledig bent gevaccineerd of al corona heeft gehad, kunt u een zelftest gebruiken", is te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Met of zonder klachten

Maar de testen zijn gemaakt in een periode zonder omikronvariant, want die is nog maar kort onder ons zoals je ongetwijfeld weet. Voorheen was de test in ieder geval betrouwbaar, zei epidemioloog Carl Moons van het UMC Utrecht begin december: "Ons grootschalige onderzoek laat zien dat als je klachten hebt, de neuszelftest heel gevoelig en betrouwbaar is, in vergelijking met een PCR-test bij de GGD."