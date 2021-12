Lockdown door omikron: zijn we vroeg met ingrijpen, of laat met boosteren?

Maatregelen op komst dus, ook in het buitenland, maar wel wat later dan in Nederland. Dat komt volgens epidemioloog Alma Tostmann van het Radboud UMC omdat de ziekenhuizen in Nederland al ontzettend vol liggen. "De intensive care ligt echt supervol, we hebben geen ruimte om het even aan te kijken."

Boosteren geeft ruimte

Als we eerder waren geweest met boosteren had dat wat ademruimte kunnen geven, zegt Tostmann. "Dat is wel een nadeel met de nieuwe omikronvariant. Als we verder waren geweest met boosteren, waren meer mensen beschermd geweest en had de omikronvariant zich minder snel kunnen verspreiden."