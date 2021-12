Morgen zon en kou, maar tijdens kerst regent het vooral

Ook overdag is een winterjas met sjaal geen overbodige luxe. Het blijft rond het vriespunt, aan zee ietsje warmer. "Het kunnen dat het een regionale ijsdag wordt", zegt De Jong. Dat betekent dat de temperatuur in een deel van het land niet boven het vriespunt komt.

Morgen zon

Net als morgen kan het ook woensdag het tot een regionale ijsdag komen. Er is een kleine kans dat het woensdag in De Bilt de hele dag onder 0 blijft, en dan hebben we een landelijke ijsdag te pakken. De eerste van deze winter. Maar als je van de kou houdt, geniet dan vooral van de dinsdag. "Er is morgen behoorlijk wat zon, dus het wordt een mooie winterdag", weet De Jong.