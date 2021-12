Brexitminister Frost stapt op door ontevredenheid over Johnson

Frost ziet niets in de jongste coronamaatregelen, zoals een vaccinatiepas, maar hij is ook tegen belastingverhogingen en de plannen voor verduurzaming. Verder is er volgens hem onvoldoende vooruitgang geboekt in het overleg met de EU over de status van Noord-Ierland.

Hoofdonderhandelaar brexit

Die Britse regio grenst aan EU-lid Ierland maar grenscontroles zijn er uit historisch en politiek oogpunt ongewenst. Hij was de hoofdonderhandelaar van de Britten over de brexit, en daarna de drijvende kracht achter de pogingen van Londen om de onderhandelingen over de brexit-voorwaarden te heropenen.