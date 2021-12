Twee prikken niet genoeg, maar drie ineens wel? Dat zit zo

Het virus heeft met de omikronvariant volgens Van Dissel 'een ander jasje' aangetrokken. Daardoor werken de vaccins niet meer goed. AstraZeneca en Janssen zouden zelfs helemaal niet meer beschermen.

Afweer stimuleren met booster

Tijdens de persconferentie kwam de vraag waarom de derde prik dan wel weer zou beschermen, en ook online vragen veel mensen zich dat af. Van Dissel beantwoordde die vraag gisteren in nogal technische taal: "Het korte antwoord is: dat weten we nog niet. Het uitgebreidere antwoord is dat de mening leeft dat er afname is van immuniteit. Maar er is vooral afname van het doel van de immuniteit."

Daarmee doelt Van Dissel op de nieuwe variant, die door de afweer niet meer goed wordt herkend. Van Dissel: "Blijkbaar is het zo dat je met een booster toch nog de afweer kan stimuleren, waardoor het toch weer werkt."