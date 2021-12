Virusexperts: 'Omikron gaat té snel, tijd winnen voor boosterprikken'

In Zuid-Afrika ziet het ernaar uit dat het aantal ziekenopnames daalt en de besmettingsgolf een hoogtepunt heeft bereikt, meldt persbureau Bloomberg. Toch moeten we voorzichtig zijn met denken dat de variant zich ook zo bij ons gaat gedragen, zegt Rosendaal. "Zuid-Afrika is demografisch anders. Het gaat om een jonge populatie, het is er zomer en een deel van de bevolking woont in moeilijke omstandigheden." Hij benadrukt dat we vooral moeten kijken naar landen in Europa.

4. Mensen worden moedeloos, is er een oplossing voor de lange termijn?

Volgens Savelkoul is dat heel moeilijk in te schatten. "Het gaat erom dat we wereldwijd gevaccineerd moeten zijn om het ontstaan van nieuwe varianten te voorkomen. Als dat niet goed wordt opgepakt, kun je nieuwe varianten in Nederland niet tegenhouden."

Ook Rosendaal tast voorlopig nog in het duister. "Je hebt verschillende scenario's. Het kan elke winter terugkomen als een soort griepgolf die steeds minder erg wordt. Maar je hebt ook mensen die zeggen dat dit nog 10 jaar lang zoals nu zal doorgaan. Je kan de mutaties van het virus en hoe erg het elk jaar terugkomt nu eenmaal moeilijk voorspellen."