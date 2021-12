De gletsjer smelt: waarom zorgt dat voor boze reacties op sociale media?

"Zij hebben veel invloed op het debat. Er zijn nog altijd politieke partijen in Nederland die het bestaan van de opwarming van de aarde ontkennen. En daar stemmen een boel mensen op", zegt Zloch.

Wantrouwen tegen media en overheid

Hooggeplaatste personen en bedrijven hebben hun mening jarenlang doorgedrukt, of wilden de naderende klimaatproblemen in ieder geval nog even niet onder ogen komen. Klinkt aannemelijk, maar waarom reageren we dan zo fel online als ons een artikel niet aanstaat?

Gedragswetenschapper Frenk van Harreveld weet dat anonimiteit hierbij een belangrijke factor is. "Mensen zouden in het dagelijks leven nooit zo reageren", zegt hij. "Bovendien zitten mensen online vaak in bubbels, omringd met mensen die net zo denken als zij over deze onderwerpen."