'Bel de Twijfeltelefoon', zei De Jonge, en dit is wat mensen vragen

De vragen zijn grofweg in vier groepen te categoriseren, zegt Peeters. "Eigen ziektegeschiedenis, vruchtbaarheid en zwangerschap en algemene vragen over bijwerkingen", zegt hij. "De laatste week komen daar veel vragen over boosters bij."

We beginnen even met de meest gestelde vragen over de eigen ziektegeschiedenis. Het is logisch dat mensen daar vragen over hebben, want die informatie vind je niet op websites van de overheid, zegt Peeters. Een paar vragen: