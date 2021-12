Kerstvakantie in het buitenland: hier moet je aan denken

Frankrijk: booster binnenkort noodzakelijk

ook in Frankrijk lopen de besmettingen flink op. Al meerdere dagen op rij worden er ruim 60.000 nieuwe besmettingen gemeld. Vaccinatiegraad: zo'n 75 procent van de totale bevolking is volledig gevaccineerd. 20 procent heeft nu een booster gekregen.

Frankrijk zet vol in op de booster en stelt aan vakantiegangers dezelfde eisen als aan de Franse bevolking.

Vanaf 15 januari 2022 is voor alle 18-plussers een booster nodig voor een geldige QR-code, als de laatste tweede prik 7 maanden of ouder is. Sinds 15 december geldt die regel al voor alle 65-plussers. De booster is vervolgens direct 'geldig'.

Een prik nu al onvoldoende

Ook mensen die tot nu toe enkel met Janssen zijn gevaccineerd, moeten sinds 15 december een booster hebben gehaald, wanneer hun prik meer dan 2 maanden oud is. Een boosterdosis telt voor de Janssen-groep vanaf 7 dagen.

De QR-code moet je in Frankrijk laten zien in winkels, horeca en veel andere openbare plekken. Hoewel de besmettingen in Frankrijk flink oplopen, geldt er nog geen lockdown. De pistes zijn gewoon open. Wel zijn mondkapjes in alle publieke binnenruimtes verplicht, dus ook in de skiliften.

Wie niet gevaccineerd is, kan een code krijgen met een negatieve test (iedere 24 uur) of met een herstelbewijs (een positieve test, niet ouder dan 6 maanden).