Kerstlied van Rutte en De Jonge gaat viral: 'Goed gedaan, maar ook waarschuwing'

"I'm dreaming of a white Christmas", zo trapt Mark Rutte de muzikale video af. Zijn lippen lijken de woorden echt uit te spreken, zijn hoofd beweegt bijzonder goed mee op de muziek. Natuurlijk heeft de demissionair minister-president niet écht in een muziekstudio gestaan deze coronacrisis, het is allemaal het werk van broers Matties (27) en Cas Grooten (29) uit Amersfoort.

'Zit heel veel werk in'

De video is binnen een dag al bijna 700.000 keer bekeken op TikTok en YouTube en gaat rond in allerlei groepen op WhatsApp. Matties: "'Met welke app hebben jullie dat gemaakt?', vragen mensen nu veel aan ons. Dat vinden we wel grappig. Omdat iedereen zo gewend is dat alles zo snel gaat in deze wereld, denkt men dat je dit zo kan maken. Maar dat gaat niet zomaar met een foto en een telefoon, er zit echt heel veel werk in."

De broers zijn met deze kerstvideo zeker twee weken bezig geweest. Of ze niets beters te doen hadden? "We wilden mensen vooral in deze moeilijke tijd een fijne kerst wensen, een lach op hun gezicht bezorgen. Het is tof dat dat nu is gelukt, dat is het werk aan de video meer dan waard."