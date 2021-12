Testen, spreiden of gewoon toch met 20 man: zo vieren we dit jaar kerst

Kerst via Teams

Milou en haar familie houden zich wel aan het advies. Zij gaan voor een online kerstborrel. "Normaal gesproken vieren we het met 13 of 14 man, maar dat gaat nu gewoon even niet", vertelt ze.

"Vorig jaar hebben we het ook via Teams gevierd, en dat was eigenlijk best gezellig. We spreken een tijd af en dan zit iedereen achter de laptop, met een kerstmuts ofzo. We praten dan over hoe het met iedereen gaat en proosten op kerst. Natuurlijk is het gezelliger om het fysiek te vieren, maar dat is in deze tijd niet handig. En zo maken we het toch ook leuk."