Ontvoerd en gevlucht, maar ook daarna was het leven van Sara en Ammar niet makkelijk

"We gaan weer terug als je naar school moet", was het verhaal van Hisham. En die datum – 'Ik weet ook niet waarom ik dat zo precies wist' – had Ammar in zijn geheugen gegrift. De dag voordat de scholen begonnen, vroeg hij daarom ook waarom ze nog in Syrië waren. Het was tijd om te gaan.

'Hier is je toekomst'

Het antwoord kwam hard binnen. Hij ging niet meer in Nederland naar school. "Hier is je toekomst", zei Hisham. Een toekomst in Syrië, met een taal die hij niet kende, met mensen die hij niet kende. "Ik werd er doodongelukkig."