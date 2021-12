RIVM: minder coronabesmettingen door maatregelen, zorgen om omikron

Het RIVM waarschuwt wel niet te vroeg te juichen: er zijn zorgen over de omikronvariant. "Deze nieuwe variant baart ons zorgen", zegt Aura Timen. In Engeland verspreidt die variant zich razendsnel, maar- zo benadrukt Timen - daar gelden ook veel minder coronamaatregelen. "We moeten ons niet rijk rekenen. En we moeten, koste wat het kost, voorkomen dat deze variant zich gaat verspreiden in ons land."

Er is nog weinig bekend over het ziektebeeld van deze nieuwe variant, wel is de besmettelijkheid hoger. "De komende weken moeten we meer duidelijkheid krijgen over hoe snel de verspreiding van deze variant precies gaat."

Daling van besmettingen

In alle leeftijdsgroepen is een daling van de besmettingen te zien, blijkt uit de weekcijfers. "In de leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar komen nog steeds de meeste besmettingen voor", zegt Timen.

De cijfers geven enigszins een vertekend beeld. Mensen testen meer thuis waardoor de meldingen van positieve besmettingen niet altijd worden geregistreerd.