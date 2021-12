PSV en Montfort willen Max wel huldigen, maar of hij dat zelf ook wil...

Er klonk vuurwerk. Er waren feestjes in klein comité en er werd direct geopperd iets te organiseren in Montfort. Want Montfort ademt Verstappen. De opa van Max was kind aan huis in de cafés en ook vader Jos kent er alle straten. "De bakermat van het succesverhaal is gestart in Montfort", zo schrijft de gemeente in een persbericht.

'Huldiging moet in Montfort zijn'

Maar wat te doen met de huldiging na het ongeëvenaarde succes van gisteren? Wereldkampioen Max, wat doe je daarmee? De gemeente legt de bal nu bij de inwoners. "We horen graag van de inwoners en fans over wat ze zouden willen organiseren. Als zij het initiatief nemen willen wij meedoen. Samen kunnen we kijken in welke vorm het zou kunnen gebeuren."