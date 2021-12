Waarom ben je vooral met een booster goed beschermd tegen omikron?

Duidelijk? Misschien nog niet. Onthoud: de cellen muteren, ze veranderen. De cel die overblijft, functioneert beter dan de andere. Even terug naar het virus, want daar gebeurt exact hetzelfde: de deltavariant verdreef de alfavariant omdat deze besmettelijker was. Van die alfavariant horen we nu niks meer. Datzelfde lijkt nu met de deltavariant te gebeuren omdat omikron besmettelijker lijkt. De beste antistoffen strijden dus straks in de lichamen van mensen tegen de meest besmettelijke virusvariant.

Prikken in de toekomst

Boosteren helpt dus, want als je niets doet, neemt na verloop van tijd het aantal antistofcellen af. De vraag is: zitten we dan met z'n allen ons hele leven vast aan elk jaar prikken tegen het coronavirus?