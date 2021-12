Verzoek Borsato aan OM ongebruikelijk: 'Aangifte is veel sterker'

'Niet bang voor juridische stappen'

Jan Roos, die samen met Dennis Schouten het onlineprogramma Roddelpraat maakt, is niet bang voor eventuele juridische stappen van Borsato. Roos en Schouten meldden enkele weken geleden in een aflevering dat Borsato grensoverschrijdend gedrag had vertoond tegenover minderjarige kandidaten van The Voice, de talentenjacht waar hij coach van was. Borsato heeft die geruchten donderdag via zijn advocaten ontkent.

Mocht de zanger besluiten naar de rechter te stappen, dan ziet Roos daar geen probleem in. "Wij zouden dan eventueel verspreiders van smaad en laster zijn. Maar we hebben nooit gezegd dat het zeker gebeurd is."

Ook voor het onderzoek dat het OM mogelijk gaat doen naar de oorsprong van de roddels is Roos niet bang. "Waar zou ik me zorgen over moeten maken? Wij hebben alleen maar een verhaal naar buiten gebracht dat de ronde doet. Dat mag, dat is niet tegen de wet."

Ook influencer Yvonne Coldeweijer heeft laten weten dat zij niet vreest voor eventuele juridische acties van Marco Borsato vanwege haar berichtgeving over de geruchten van wangedrag. In een video laat Coldeweijer weten dat ze niet denkt dat ze gevaar loopt. "Ik ben er zeer bewust en strategisch mee omgegaan en heb de strafbare feiten niet genoemd", aldus de vlogger.