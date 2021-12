Ruim één miljoen kwetsbaren willen sneller boosterprik: 'Onveilige situatie'

Nick is bang dat hij nooit meer zal kunnen zitten, geen rondje meer door de stad zal kunnen maken in mijn rolstoel. "Wat is dat dan nog voor leven?"

'Zo bang dat het misgaat'

Om zichzelf optimaal te beschermen tegen zo'n besmetting, wil Nick nu graag een boosterprik. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, omdat hij dus moet wachten op zijn leeftijdgenoten. Gisteren, op zijn dagelijkse avondrondje in zijn rolstoel door Dordrecht, moest hij daarom wat tranen laten. "Ik werd opeens heel verdrietig. Eén van de pijlers van het coronabeleid in Nederland is de kwetsbaren beschermen. Maar door mij geen voorrang te geven voor een booster, voel ik me niet beschermd. En gisteren zag ik voor het eerst even geen uitweg meer: ik moest huilen, want ik ben zo bang dat het misgaat."