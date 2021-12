Advies Gezondheidsraad: geef coronaprik ook aan jonge kinderen die dat willen

Wat is MIS-C?

Er zijn tot en met juli van dit jaar zeker 260 kinderen opgenomen in het ziekenhuis of op de ic na een coronabesmetting. In ongeveer de helft van die gevallen ging het om MIS-C.

MIS-C is een zeer zeldzame, ernstige ontstekingsreactie die op kan treden bij kinderen na Covid-19. De complicatie MIS-C wordt enkele weken tot enkele maanden na Covid-19 gezien. Het beeld begint vaak met koorts en de klachten nemen toe in ernst in de loop van dagen.

Onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum doet onderzoek naar deze ziekte. Zij zien dat MIS-C gelukkig goed te behandelen is. Er is in Nederland geen enkel kind aan overleden.