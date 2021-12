Helft Amsterdamse taxichauffeurs afgelopen 3 jaar betrokken bij strafbaar feit

Meer dan de helft van de Amsterdamse taxichauffeurs was de afgelopen drie jaar betrokken bij een misdrijf of ander strafbaar feit. Het is 'code rood voor de Amsterdamse taxibranche', stellen onderzoekers.

Volgens de onderzoekers zijn taxi's de perfecte dekmantel voor het faciliteren van criminele organisaties. Dat blijkt uit het onderzoek 'Taxi! Malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche', waarover het Parool schrijft. De onderzoekers noemen 71 van de 1050 in Amsterdam opererende taxibedrijven 'mogelijk malafide'. Taxi's worden gebruikt voor het vervoer van drugs en wapens. Lees ook: Uber laat je nu ook een huisdier meenemen in de taxi De afgelopen drie jaar zijn er volgens de politie 22.339 incidenten geweest met taxi's. In een kwart van de gevallen gaat het om verkeersmisdrijven zoals een aanrijding of het rijden door rood licht. Een op de tien keer gaat het om geweldsmisdrijven.