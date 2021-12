RIVM: omikronvariant is niet te stuiten

Volgens RIVM-virologe Chantal Reusken is de omikronvariant van het coronavirus in Europa niet te stuiten. "Je ziet dat omikron in veel landen snel toeneemt." Mogelijk wordt het de dominante variant. Wat Reusken niet per se optimistisch stemt, is dat de variant in Zuid-Afrika zorgt voor meer herbesmettingen.

Mensen die ziek zijn geweest, lijken dus door deze variant sneller nog een keer corona op te kunnen lopen. De omikronvariant is volgens Reusken al in 15 Europese landen geconstateerd en blijft zich verspreiden. "We zien ook dat hij in Zuid-Afrika snel toeneemt en nu al bijna verantwoordelijk is voor alle besmettingen." Op dit moment is de omikronvariant bij 36 mensen in Nederland vastgesteld. Afgelopen zaterdag stond de teller op 20 bevestigde gevallen. Virologe Chantal Reusken van het RIVM © RTL Nieuws Over het ziektebeeld van de omikronvariant kon Reusken nog niet veel zeggen. In Zuid-Afrika leek het erop dat de ziekte mogelijk iets milder zou kunnen verlopen, maar daar is de populatie een stuk jonger, zegt Reusken. Zuid-Afrika niet vergelijken met Nederland "Je kunt de situatie in andere landen nooit zomaar doortrekken naar Nederland, ook het aantal gevaccineerde mensen ligt daar veel lager en mensen in Zuid-Afrika zijn eerder vaak besmet met de bètavariant, in Nederland vaker met alfa en delta." Een belangrijke vraag de komende tijd zal zijn of de omikronvariant in grote mate de vaccins omzeilt. Er moet meer onderzoek gedaan worden, benadrukt Reusken, maar er is wel wat bekend. Verandering immuniteit Reusken: "Er zijn veranderingen in het virus waarvan we weten dat ze betrokken zijn bij de immuniteit van mensen en we verwachten dat deze wel effect gaan hebben op de werking van vaccins." Minder positieve coronatests, R-getal daalt ook De afgelopen week zijn bijna 148.000 mensen positief getest op het coronavirus, bijna 5 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Het is de eerste keer sinds eind september dat de weekcijfers omlaaggaan. Het RIVM benadrukt dat het aantal besmettingen nog steeds 'op een hoog niveau' zit. Volgens het RIVM geven minder mensen door dat ze corona-achtige klachten hebben. Dat kan via de site Infectieradar.nl. Daarnaast maken minder mensen een afspraak om zich te laten testen bij de GGD. Die locaties voerden vorige week ruim 620.000 testen uit, tegen bijna 670.000 een week eerder. Het reproductiegetal daalde van 0,99 naar 0,95. Dat is het laagste niveau sinds half september, voor het begin van de huidige golf. Het geeft aan dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.