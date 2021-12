Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stabiel, wel iets meer mensen op de ic

Voor het eerst in weken is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen week stabiel gebleven. In de ziekenhuisopnames was zelfs een kleine afname zichtbaar, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op dit moment liggen er 2826 coronapatiënten in het ziekenhuis. Vorige week dinsdag waren dat er 2845. Van de 2826 coronapatiënten liggen er 624 op de ic en 2202 op de verpleegafdeling. Minder mensen op verpleegafdeling Het aantal coronapatiënten op de ic is net wat hoger dan vorige week. Toen lagen er 595 patiënten. Op de verpleegafdeling is het juist iets rustiger. Daar lagen vorige week 2250 mensen met corona. Op zowel de ic als de verpleegafdeling werden deze week minder nieuwe patiënten opgenomen. Op de ic kwamen 285 nieuwe patiënten binnen. Vorige week waren dat er 334. Op de verpleegafdelingen werden deze week 1971 mensen met corona opgenomen. Vorige week waren dat er nog 2086. Gisteren zei voorzitter Ernst Kuipers van het LCPS dat we over de piek heen zijn van de instroom van patiënten. Hij verwacht dat nog even zal duren voor ook het totaal aantal opgenomen coronapatiënten daalt. Dit komt omdat coronapatiënten vaak langere tijd in het ziekenhuis liggen. Kuipers verwacht dat de patiënten op de ic de komende dagen nog stijgt. Lees ook: Kuipers: 'Instroom ziekenhuizen over piek heen, code zwart afgewend' Het aantal positieve tests daalde iets met 147.982. Vorige week was dat 155.152. Afgelopen week veranderde het testbeleid. Mensen kunnen nu ook een zelftest doen als ze milde klachten hebben. Het percentage van mensen dat positief test na een tripje naar de GGD bleef onverminderd hoog met 21,3 procent, vorige week was dat 21,4 procent.