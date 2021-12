OMT adviseert langere kerstvakantie, maar 'breng kinderen niet naar opa en oma'

Goed geïmplementeerd dus, Van Zelst kan het niet genoeg benadrukken. Want daar gaat het vaak mis, ziet hij. "De grote crux is: hoe worden de kinderen opgevangen als de school dicht is? Als opa's en oma's op de kinderen passen in die week voor kerst, schuif je het probleem van de besmettingen naar voren. Dan wordt het voor sommige mensen een heel verdrietige kerst."

Situatie op scholen verschillend

Maar wat vinden de scholen er eigenlijk zelf van? Harm van Gerven is woordvoerder van de PO-raad, de organisatie die de belangen behartigt van het basisonderwijs. "Wij hopen dat een vroegere schoolsluiting niet nodig is. Het beeld is heel wisselend, sommige scholen hebben veel last van besmettingen, andere veel minder."