Nog lang niet aan de beurt, dus halen deze Nederlanders hun booster in buitenland

Dat zegt de Nederlandse Marlies Karman. Afgelopen week stapte ze de auto in om in Frankrijk een vaccin te halen, en dat vond ze toch best spannend. Want zouden ze haar echt een prik geven? Gratis en voor niets? Zonder vervelende discussies? De stress tijdens rit van Utrecht naar Dedain was uiteindelijk voor niets: Karman (49) belandde in een warm bad toen ze aankwam op de Franse vaccinatielocatie.

"We kwamen binnen, ik stotterde wat in het Frans, en de dame achter het tafeltje zei vriendelijk: 'Ah, jullie zijn zeker Nederlanders?' Vanaf dat moment wist ik dat alles goedkwam."

Boostercampagne te traag

Ondanks dat Hugo de Jonge vorige week aankondigde dat de boostercampagne in Nederland een inhaalslag zal maken - voor 1 januari moeten alle 60-plussers een boosterprik krijgen, 60-minners zijn vanaf januari aan de beurt -, gaat dat voor meerdere Nederlanders zoals Karman niet snel genoeg. "Als het aan Nederland ligt, zou ik met een beetje geluk in februari een derde prik krijgen. Dat zou betekenen dat ik heel de winter nog door moet, zonder volledige bescherming. Voor mij en mijn gezin is dat niet te doen."