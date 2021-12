Situatie slachthuizen nog steeds ondermaats: vorig jaar meer boetes opgelegd

De nieuwe opstelling van de NVWA heeft in 2020 geleid tot 417 boetes, een stijging van ruim 15 procent ten opzichte van 2019. Ook het aantal schriftelijke waarschuwingen steeg, met 8 procent naar 577.

Slachthuis Gosschalk: 2 boetes

Voor het eerst publiceert de dienst nu ook het aantal boetes en waarschuwingen per slachthuis over het laatste halfjaar van 2020. Daarbij valt op dat het in opspraak geraakte slachthuis Gosschalk in Epe in die periode slechts twee boetes kreeg opgelegd. En dat terwijl de schokkende undercoverbeelden die RTL Nieuws publiceerde, zijn gemaakt in december 2020.

De cijfers die de NVWA publiceert gaan over de grootste slachthuizen van Nederland, die samen meer dan 90 procent van alle dieren slachten. Bij deze bedrijven is altijd een NVWA-dierenarts aanwezig tijdens het slachtproces. In totaal worden elk jaar in Nederland bijna 600 miljoen stuks pluimvee en 20 miljoen andere boerderijdieren geslacht.