We drinken 112 dagen per jaar alcohol, en dat doen weinig landen ons na

Wat betreft dronkenschap dus geen hoge klassering voor Nederland. De Australiërs zijn met 26,7 dagen per jaar een stuk vaker alcoholisch van de leg, de Denen en de Finnen volgen met 23,8 dagen te diep in het glaasje kijken.

'Bij grote drinkers'

De Denen en de Finnen dus. Hoog op het lijstje van het aantal dagen dronkenschap. Opvallend detail: beide landen staan onderaan de lijst als het gaat om spijt van het dronkenschap. In beide landen is er in 17 procent van de dronken gevallen spijt. En dat terwijl de Ieren in 28,4 procent van de tijd spijt hebben als ze dronken zijn geweest. Nederlanders hebben 24,3 procent van de tijd spijt.

Genoeg gehad? Nog een laatste weetje om het af te leren: want waarom hebben we eigenlijk spijt? Vooral omdat we concluderen dat we te veel drinken in te korte tijd. Ook is er spijt omdat we drankjes door elkaar heen hebben gedronken en soms leggen we de schuld bij anderen: "Ik was in aanwezigheid van grote drinkers", wordt geregeld aangegeven voor een oorzaak van het nuttigen van te veel alcohol. Drankorgels als vrienden? Misschien maar vroeg op de dag mee afspreken dan.