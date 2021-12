OM eist 2 jaar cel en behandeling tegen jongen (18) voor doden scholiere (14)

De straffen volgens het jeugdrecht

De verdachten waren beiden minderjarig op het moment van het misdrijf. De oudste broer werd een maand na zijn arrestatie 18 jaar. In principe worden ze dan volgens het jeugdrecht vervolgd.

Via jeugdrecht is een celstraf van maximaal twee jaar mogelijk, al dan niet met jeugd-tbs. Van belang daarbij is de vraag hoe volwassen zijn gedrag is voor zijn leeftijd. Voor kinderen onder de 16 jaar is het strafmaximum één jaar. Van 16 tot 18 jaar is het maximum twee jaar, maar die kinderen zou je, als het past bij hun ontwikkeling, als volwassenen kunnen berechten. Dan kun je dezelfde straffen als aan een volwassene opleggen.

Daarnaast bestaat de PIJ-maatregel, die ook wel tbs voor jeugd wordt genoemd. Dit kan een rechter opleggen bij een ernstig feit, waarbij de veiligheid in het geding is en de verdachte geestelijk ziek is of een gebrekkige ontwikkeling heeft. Die PIJ kan voor zo'n jongere zeven jaar duren. Het is sinds een aantal jaren ook mogelijk om de PIJ-maatregel na die zeven jaar om te zetten in tbs.