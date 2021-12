Gezondheidsraad pareert De Jonge: 'In september al advies over booster gegeven'

Tot nu toe zijn in Nederland ruim 200.000 boosterprikken gezet. Daarmee lopen we flink achter op onze buurlanden. Ter vergelijking: in België zijn 1,5 miljoen bootsterprikken gezet, in Frankrijk 7 miljoen en in Duitsland 9 miljoen.

'Terechte vragen'

Kamerleden stelden gisteren vragen over de trage start van de campagne. De Jonge zei de vragen terecht te vinden, maar wilde zelf nog geen conclusies trekken. "Ik denk dat het goed is om die vraag bij het RIVM en de Gezondheidsraad te leggen", zei hij.