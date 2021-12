Politie: dit jaar al ruim 4000 automobilisten betrapt met lachgas

Roes door ballon: 'Alles wordt trager'

Waarom is lachgas in het verkeer zo gevaarlijk? Het is een korte heftige roes waarbij je korte tijd vergelijkbaar met stomdronken bent, zegt neuroloog in opleiding Barry Ruijter. Hij is onderdeel van de werkgroep lachgas van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

"Alles gaat trager", zegt hij. "Je waarneming wordt trager en je handelen ook. Je beoordelingsvermogen om gevaar te herkennen wordt duidelijk minder, je raakt sneller ontremd en neemt grotere risico's. Ook kun je flauwvallen en kan je waarneming vervormen. Het effect van één ballon is maar kort en daarna ben je redelijk nuchter, bij meer blijft je roes langer. Helemaal als 50 ballonnen in een auto gebruikt en de ramen niet open doet. En die hoeveelheid is helaas geen uitzondering."