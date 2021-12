Wetenschappers vinden oorzaak trombose na prik AstraZeneca

Het vaccin van AstraZeneca bestaat uit genetisch materiaal en een algemeen verkoudheidsvirus. Het wordt normaliter geïnjecteerd in een spier, maar soms komt een deel van het middel in de bloedbaan terecht. Dan is er een kans dat het een bepaald eiwit in het bloed aantrekt, wat in zeldzame gevallen zorgt voor een reactie van het immuunsysteem. Die reactie zorgt ervoor dat antistoffen het geïnjecteerde verkoudheidsvirus aanvallen, wat kan leiden tot de bloedstolsels.

Vatbaarheid

De oorzaak van de ernstige bijwerking is daarmee waarschijnlijk verklaard, maar er moeten volgens de onderzoekers nog veel stappen gezet worden. Zo is het nog niet duidelijk waarom sommige mensen vatbaarder zijn voor de bijwerking dan anderen.