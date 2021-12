'Aangifte tegen C&A en andere kledingmerken om dwangarbeid'

Volgens ECCHR zouden de bedrijven op de hoogte zijn van waar hun spullen vandaan komen, en daarom is afgelopen dinsdag aangifte gedaan. Het is voor het eerst dat dat in Nederland vanwege mensenrechtenschendingen in de kledingindustrie gedaan wordt. De aangifte is gedaan voor medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting bij het Functioneel Parket in Amsterdam.

'Aanval tegen burgerbevolking'

Volgens ECCHR werken de bedrijven mee aan de 'systematische en wijdverbreide aanval tegen de burgerbevolking' in Xinjiang. Het Nederlandse OM kan ze mogelijk vervolgen omdat ze in Nederland gevestigd zijn of hier een regionaal hoofdkantoor hebben.

C&A laat in een reactie aan NRC weten dat het geen producten koopt van fabrieken in de regio Xinjiang, maar volgens de Duitse organisatie zou een Indonesische leverancier die sokken aan C&A verkoopt dat wel doen. Het ECCHR zegt overigens niet met zekerheid te kunnen zeggen of de kledingmerken fout zitten, maar zegt aangifte te doen op basis van vermoedens.

"ECCHR ziet dit dan ook als een aansporing voor het Openbaar Ministerie om een onderzoek te beginnen", zegt een Nederlandse advocaat die de aangifte namens de Duitsers heeft gedaan.