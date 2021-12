Kerstliedjes weer volop gedraaid: 'Ik krijg er jeuk van'

Kracht van herhaling (maar niet te veel)

Hoe komt het nou dat we zo blij of juist geïrriteerd worden door kerstmuziek? We vroegen het Anja Volk, universitair hoofddocent informatica aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onder meer onderzoek naar de invloed van muziek op het brein.

"Ten eerste geldt voor muziek in het algemeen dat mensen van muziek houden die ze al kennen. Herhaling is goed: binnen het nummer zelf, maar ook door de nummers zelf te herhalen. En dat gebeurt natuurlijk met kerstliedjes. Die hoor je elk jaar."

Die herhaling kan ook averechts werken. "We spreken dan van een U-curve. In het begin ken je het nummer nog niet en vind je er nog niets aan. Maar als je het vaker hoort, ga je het steeds leuker vinden. Tot een bepaald punt waarop je de muziek te vaak hebt gehoord. Dan wordt het saai en ga je de muziek weer minder waarderen", vertelt Volk.

"We houden dus van herhalingen in de muziek, maar ook weer niet te veel. Want dat wordt het psychologisch gezien vervelend en dan kun je een hekel krijgen aan bepaalde muziek."

Emoties rond kerst

Daarnaast speelt bij kerstmuziek nog een andere factor mee, zegt Volk. "Muziek roept emoties op. Als je bepaalde muziek altijd in dezelfde context hoort en je hoort die muziek opnieuw, dan denk je weer aan die context."

Dat gebeurt bij kerstmuziek heel sterk, zegt Volk. "Ieder jaar weer hoor je rond kerst dezelfde kerstnummers. Dus ook als je in de zomer een kerstnummer hoort, dan denk je aan kerst."

Maar hoe komt het dan dat sommigen dat leuk vinden, en anderen niet? "Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en emoties met kerst. Voor de één is het een heel gezellige en vrolijke periode, dus die denkt bij kerstmuziek aan fijne dingen. Maar voor een ander kan kerst refereren aan een periode vol stress en gedoe of gemis. Dan is het best irritant als je in deze tijd constant geconfronteerd wordt met die emoties omdat er kerstmuziek wordt gedraaid."