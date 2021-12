Utrecht geeft inwoners die stoppen met houtstook subsidie

"Een houtvuurtje kan gezellig zijn, maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht. Dat is voor niemand gezond", legt de gemeente uit. Vooral ouderen, kinderen en mensen met luchtwegproblemen kunnen veel last hebben van houtstook in de buurt, zeker op dagen waarop het niet of nauwelijks waait en de rook blijft hangen in de straten.

De gemeente beschouwt houtstook door inwoners als een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling waar de gemeente zelf invloed op kan uitoefenen. Door het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht, zoals koolwaterstoffen en koolmonoxide.