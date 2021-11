Voor ziekenhuis gedumpte jongen (18) mogelijk betrokken bij plofkraak in Duitsland

De jongen, die volgens NH Nieuws uit Alkmaar komt, werd een paar uur later afgezet bij het ziekenhuis in Eindhoven. De artsen van de spoedeisende hulp hebben zich afgelopen vrijdag ontfermd over de jongeman.

De Duitse politie onderzoekt nu of de jongen betrokken is bij de plofkraak in Neuss. Ook zijn ze op zoek naar de andere verdachten.

Het is niet bekend hoe het nu met de jongen gaat. De Duitse recherche heeft contact met hem, maar doet geen mededelingen over zijn gezondheid of het lopende onderzoek.

Walhalla voor plofkrakers

Duitsland is voor plofkrakers een walhalla, meldt het Eindhovens Dagblad. In vergelijking met Nederland zijn er veel meer pinautomaten te vinden, en vaak zijn ze ook nog eens vrij oud en daardoor slecht beveiligd.