Moderna: vaccin waarschijnlijk minder sterk tegen omikronvariant

Bancel zegt dat het onmogelijk is dat de huidige coronavaccins net zo goed werken tegen de omikronvariant als tegen de deltavariant. Dat zou er toe kunnen leiden dat er meer mensen ziek worden na een besmetting of zelfs in het ziekenhuis terechtkomen.

Klinische studies

Eerder maakte het Amerikaanse Moderna al bekend een boostervaccin voor de omikronvariant te ontwikkelen. Het bedrijf zegt binnen zestig tot negentig dagen een vaccin klaar te kunnen hebben voor klinische studies.

Ook Pfizer/BioNTech heeft aangegeven de omikronvariant te onderzoeken.

Toelating duurt 3 maanden

Als een van de vaccinfabrikanten zijn coronavaccin op maat snijdt van de nieuwe Omikron-variant, kan de Europese Unie het in drie tot vier maanden toelaten. "We staan daar klaar voor", zegt de baas van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Als de vaccins inderdaad minder goed opgewassen zijn tegen de nieuwe variant is het aan de fabrikanten om hun formules aan te passen, zegt Cooke. Het EMA heeft, dankzij afgelopen jaar ingevoerde soepeler regels, minder tijd nodig om zo'n aangepast vaccin te beoordelen dan het oorspronkelijke middel.

"We denken dat we in staat kunnen zijn om ze goedgekeurd te hebben binnen drie tot vier maanden vanaf het moment dat ze aangepast worden", aldus Cooke. "Ik wil jullie verzekeren dat dit iets is waar we ons op hebben voorbereid."